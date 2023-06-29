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Karabük'te kayınpederi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi toprağa verildi

AA

Karabük'te kayınpederi tarafından öldürülen genç kadının cenazesi toprağa verildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te kayınpederi tarafından tabancayla öldürülen genç kadının cenazesi defnedildi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan 19 yaşındaki Karbeyaz Ç'nin cenazesi, Cumayanı köyüne getirildi.

Köy camisinde kılınan namazın ardından Karbeyaz Ç'nin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Genç kadının eşi S.Ç'nin cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Öte yandan gözaltına alınan kayınpeder Tarık Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

"Cinsel istismar" suçlamasıyla girdiği infaz kurumundan tutuksuz yargılanmak üzere geçen hafta tahliye edilen Tarık Ç, dün eşi G.Ç, oğulları S.Ç ve M.Ç ile gelini Karbeyaz Ç'nin (19) yaşadığı Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki eve gitmişti.

Müstakil binanın 3. katındaki daireye tırmanarak balkondan içeri giren Tarık Ç, hapse girmesinden sorumlu tuttuğu ailesiyle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş ederek gelinini yaralamıştı. Evdekilerin müdahale ederek etkisiz hale getirdiği zanlı, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Karbeyaz Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, Tarık Ç. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Zanlı ifadesinde, yaklaşık 3 ay önce S.Ç. ve Karbeyaz Ç. ile düğün meseleleri nedeniyle aralarında sıkıntı yaşandığını öne sürmüş, iftira atarak cezaevine girmesine neden olduğunu iddia ettiği oğlu ve gelini ile kendi eşini öldürmek maksadıyla ikamete gittiğini, tabancayla gelinini vurduktan sonra yaşanan arbededen yararlanarak kaçtığını anlattığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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