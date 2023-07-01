Tatil dönüşü D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk

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KARABÜK (AA) - Kurban Bayramı tatilinin son gününde Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafikte tatil dönüşü yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

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