D-100 kara yolunun Karabük kesiminde tatil dönüşü yoğunluk sürüyor

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KARABÜK (AA) - Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk devam ediyor.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Tatil dönüşü trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

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