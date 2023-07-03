Karabük'te elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karabük-Ankara kara yolunda seyreden Elif C. (21) yönetimindeki 78 BG 041 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Beton direğin devrildiği kazada, sürücü ile araçtaki Elif E. (41) ve Belgüzar G. (48) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre aksayan trafik, kaza yapan aracın ve direğin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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