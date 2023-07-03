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Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Ahmet Sözen, bayram tatili boyunca köylerde 5-6 kat nüfus artışı yaşandığını belirtti.

Artışa rağmen İl Özel İdaresi'nin, sorumluluk sahasında aksaklığa sebebiyet vermeden çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Sözen, "Personellerimiz gerek çöp toplama gerek diğer çalışmalarda mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın hizmetinde oldular. Bu manada bayramda çalışan işçi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sözen, bayram tatilinde İl Özel İdaresinin işlettiği cam seyir terası ve Bulak Mencilis Mağarası'nın ziyaretçi akınına uğradığını aktararak, şunları kaydetti:

"Cam seyir terastan 387 bin 180 lira ve Bulak Mencilis Mağarası'ndan 116 bin 320 lira gelir elde edildi. Sene başından itibaren ise cam seyir terastan 1 milyon 500 bin lira, Bulak Mencilis Mağarası'ndan 314 bin lira gelir elde edilmiş oldu. Buradan elde edilen gelir köylerimize hizmet olarak geri dönecektir."

- 3. Karabük Bisiklet Festivali Keltepe Kayak Merkezi'nde yapılacak

3. Karabük Bisiklet Festivali "Gökyüzüne Pedalla" temasıyla 1-3 Eylül'de Keltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Karabük Bisiklet Derneğinden yapılan açıklamada, festival kapsamında 1500 metre rakımda kamp yapılacağı bildirildi.

Doğayla iç içe rotalarda bisiklet sürülebilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, kamp alanı olarak Keltepe kayak tesislerinin yanındaki doğal alanın kullanılacağı anlatıldı.

- KBÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında

Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE), "Genç Üniversite Sıralamasını" açıkladı.

Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitelerin öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildiği THE "Genç Üniversite Sıralamasında" 2023 yılında 78 bölgeden 605 üniversite yer aldı.

Yapılan değerlendirmelere göre Karabük Üniversitesi, Genç Üniversite Sıralaması 2023'e göre 401-500 bandında yer aldı.

Türkiye'den 66 üniversitenin yer aldığı sıralamada Karabük Üniversitesi, Türkiye'deki üniversiteler arasında 17'nci sırada yer alırken devlet üniversiteleri arasında 9'uncu sıraya yerleşti.

- Karabük'te yatılı yaz Kur'an kursu başladı

Karabük'te, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Karabük Yükseköğrenim Kız Yurdu tarafından düzenlenen ve 4 hafta sürecek yatılı yaz Kur'an kursu açıldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, İl Müftüsü Ercan Aksu, Yardımcısı Merve Yumlu, müftülük personeli, öğreticiler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla açılış programı düzenlendi.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda konuşan Aksu, yatılı kurslarda alanında yetkin personelle Kur'an-ı Kerim okuma, temel dini bilgileri öğrenme, marifet, bilgi, erdem ve güzel ahlak gibi manevi değerlerle güzel kazanımlar elde etmeyi, bunun yanında sosyal, kültürel aktiviteler ve etkinliklerle eğlenceli, nitelikli bir zaman dilimi gerçekleştirilmesini planladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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