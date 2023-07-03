AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den köy ziyareti

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Eskipazar ilçesinde köy ziyareti yaptı.

Şahin, beraberinde 27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ile Yürecik köyü Çatakçık Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Köyün sorunlarını dinleyen ve ilgili kurumları arayarak çözülmesini sağlayan Şahin, kendisine iletilen talepleri de not aldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Karabük'ün birçok köyüne gittiğini, esnaf ziyareti yaptığını, etkinlik ve düğünlere katıldığını, hemşerileriyle bayramlaştığını anlattı.

Bulduğu her fırsatta ziyaretlerine devam edeceğini aktaran Şahin, "Köylülerimizin sorunlarını dinledik, taleplerini aldık. Çözümü konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu tür ziyaret ve incelemelerimiz devam edecek, vatandaşlarımızla iç içe olacağız." ifadesini kullandı.





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