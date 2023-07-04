Karabük'te şiddetli rüzgar 5 katlı binanın çatısını uçurdu

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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KARABÜK (AA) - Karabük'te şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu.

Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Yeşil Mahalle Bilgin Sokak'taki 5 katlı binanın çatısı uçtu. Çatı yaklaşık 50 metre ilerideki Mescid-i Aksa Camisi yanındaki Kapullu Mezarlığı'na düştü.

Düşen çatı nedeniyle bazı mezarlar zarar gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çatıyı bulunduğu yerden kaldırdı.

Öte yandan yollarda su birikintisi oluştu, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Ayrıca Eflani ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.





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