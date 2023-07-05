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Bayram tatilinde Safranbolu 400, Amasra ise 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

AA

Bayram tatilinde Safranbolu 400, Amasra ise 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

KARABÜK/BARTIN (AA) - AHMET ÖZLER / SELİM BOSTANCI - Doğal ve tarihi güzelliklerin buluştuğu Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Bartın'ın sahil kenti Amasra, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların bulunduğu Safranbolu'da 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konaklar ile pansiyon ve oteller bayram tatilinde doldu.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen, merkez nüfusu 52 bin olan Safranbolu, bayram süresince başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak olmak üzere yurt içi ve dışından 400 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Tarihi ilçeye gelen misafirler, Arnavut kaldırımlı sokakları, müzeleri ve tarihi konakları gezdi. Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri de tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

- "Esnafımız mutlu, turizmcilerimiz mutlu"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, UNESCO kenti Safranbolu'nun önemli kültür turizmi merkezi olduğunu, her geçen yıl gösterilen ilginin arttığını söyledi.

Bayram tatilinin ilçedeki esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getiren Urgancıoğlu, "400 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığımızı düşünüyoruz. Otellerimiz yüzde 100 dolulukla bayramı tamamladı. Zaten sezon içindeyiz ve böyle gideceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Urgancıoğlu, bu süreçte kültür turizminin yanında lavanta hasadı gibi çeşitli etkinliklerde misafirleri ağırladıklarını anlatarak, "Güzel bir bayramı geride bıraktık, esnafımız mutlu, turizmcilerimiz mutlu." dedi.

- 6 bin nüfuslu Amasra 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle tanınan Bartın'ın Amasra ilçesi de bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan, merkez nüfusu 6 bin olan Amasra, 9 günlük tatil sürecinde 500 binden fazla ziyaretçiyi misafir etti.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin de ilçeye gelmesiyle ciddi yoğunluk yaşandığını anlattı.

İlçede yaz ayları ve hafta sonlarının yanı sıra bayram tatillerinde konaklama talebini karşılamakta güçlük çektiklerine değinen Çakır, "Ankara'nın en yakın sahili Amasra, bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşadı. İlçemizde Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız tamamen doldu." şeklinde konuştu.

Çakır, 6 bin nüfuslu ilçenin günübirlik 60 bin ziyaretçi sayısına ulaştığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Her bayram olduğu gibi bu bayram tatilinde de en önemli sorunumuz otopark oldu. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi alanına yönlendirdik. Amasra, 9 günlük bayram tatili boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Günübirlikçilerle 500 bini aşkın ziyaretçi ağırladı."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçenin tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı ve salatasıyla öne çıktığını vurguladı.

Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerin balıkçı lokantalarında taze balık çeşitlerini tatma imkanı bulduğunu dile getiren Boran, "Artan turist potansiyeline karşın pansiyon ve otellerdeki yatak sayısının artmamasının sıkıntısını yaşıyoruz ama çok şükür yoğunluğa rağmen ciddi sorun yaşamadık." ifadesini kullandı.

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