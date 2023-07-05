Karabük'e gelen ziyaretçiler, tarihi ve doğal mekanların bilgisine karekod ile ulaşabilecek

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KARABÜK (AA) - Karabük'ü ziyaret eden tatilciler, karekod okutma sistemiyle bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin bilgisine kolayca ulaşabilecek.

Karabük Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunca "Her Mevsim Turizm Kenti Karabük" projesi kapsamında geliştirilen "Cumhuriyet Kenti Karabük Sizleri Bekliyor" adlı karekod uygulaması tanıtıldı.

Vali Fuat Gürel, Valilik Toplantı Salonu'ndaki basın toplantısında yaptığı konuşmada, büronun sürekli projeler hazırladığını söyledi.

Projede yer alan uygulamanın, kente gelen misafirlere, tarihi ve turistik mekanlar, yeme içme yerleri ve doğasıyla ilgili ne kadar bilgi varsa tamamına ulaşma imkanı sağladığını anlatan Gürel, dijital ortamın artık hayatın her alanında yerini ve önemini artırdığını vurguladı.

"Böyle bir ortamda bizler de artık teknolojik gelişmeleri kullanıyoruz." diyen Gürel, uygulamada sadece Safranbolu ilçesinin değil Karabük'ün tüm gezilmesi gereken yerlerinin bulunduğunu aktardı.

Vali Gürel, özellikle Safranbolu merkezli konaklama altyapısının bulunduğuna değinerek, "Toplam 4 bin 200 yatağımız var. 9 günlük bayram tatilinde Safranbolu'da müthiş yoğunluk vardı. Otellerimizde yüzde 100'e ulaşan doluluk yaşandı. 2023'ün turizm açısından verimli geçtiğini özellikle ifade ediyorum." dedi.

Toplantıda, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Ekrem Değirmenci de projeye ilişkin sunum yaptı.

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