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        Karabük'te bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 01:17
        Karabük'te bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        KARABÜK (AA) - Karabük’te bir kişi, polis tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kapulu Mahallesi ormanlık alanına başka bir ihbara bakmaya giden polis ekipleri, park halinde bir motosiklet buldu.

        Çevrede araştırma yapan ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. Yapılan incelemede, Cihan Cebeci (35) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü anlaşıldı.

        Evli ve 2 çocuk babası Cebeci'nin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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