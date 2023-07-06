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        Konya'da hasta yakanının silahla öldürdüğü doktor, 8 yıl görev yaptığı Karabük'te anıldı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:30
        Konya'da hasta yakanının silahla öldürdüğü doktor, 8 yıl görev yaptığı Karabük'te anıldı

        KARABÜK (AA) - Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başındayken bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya, vefatının birinci yılında 8 sene görev yaptığı Karabük'te anıldı.

        İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karakaya'nın 2013-2021'te görev yaptığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, vefatının herkesin kalbinde derin yaralar açtığını söyledi.

        Çok üzgün olduklarını dile getiren Sarı, "Bir daha hiçbir sağlık çalışanını bu şekilde kaybetmek istemiyoruz. Bir daha bu tür olayların yaşanmasını arzu etmiyoruz. İnşallah son olur." dedi.

        Yapılan duanın ardından son bulan programa katılan sağlık çalışanlarının duygulandığı görüldü.

        Konya Şehir Hastanesi'nde 6 Temmuz 2022'de hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39), tartıştığı kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı (47) silahla vurmuştu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Akçay ile doktor Karakaya ameliyata alınmış ancak kurtarılamamıştı.

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