Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren 766 sürücüye 1 milyon 731 bin 629 lira ceza

KARABÜK (AA) - Karabük'te 2023'ün ilk 6 ayında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 766 sürücüye 1 milyon 731 bin 629 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçunu işleyenlerin tespitine yönelik il genelinde denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 54. maddesi gereği geçme ve sollama kurallarını ihlal eden 58 sürücüye 55 bin 158 lira ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"46. maddesi seyir emniyeti ve şerit değiştirme kurallarını ihlal eden 613 sürücüye 1 milyon 160 bin 157, trafikte makas atarak ilerlediği tespit edilen 87 sürücüye 353 bin 568, drift atan 8 sürücüye 162 bin 746 lira idari para cezası düzenlenmiş, 5 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konularak İl Sağlık Müdürlüğü psikiyatri uzman muayenesine sevkleri yapılmıştır."