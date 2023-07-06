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        Karabük'te traktör kullanırken fenalaşan kişi öldü

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        Giriş: 06.07.2023 - 18:44
        Karabük'te traktör kullanırken fenalaşan kişi öldü

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde traktör kullandığı sırada fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

        İsmet Erbaş (77), Gözlü köyü Kadılar Mahallesi yakınlarında 78 AR 704 plakalı traktörü kullandığı sırada fenalaştı ve traktörün yanına düştü.

        Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Erbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Erbaş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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