Belediye Başkanı Köse, 12. Uluslararası İpek Yolu Müzik Festivali'ne katıldı

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Azerbaycan'da düzenlenen 12. Uluslararası İpek Yolu Müzik Festivali'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şeki şehrinde gerçekleştirilen festivale katılan Başkan Köse, davetinden dolayı Şeki Belediye Başkanı Mayis Allahverdiyev'e teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, festivalin güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, "Şeki ile ilişkilerimizi güçlendirmek için kardeş şehir olmak adına görüşmeler gerçekleştirdik. UNESCO şehri olan Şeki ile ortak projeler geliştirilmesi yolunda karşılıklı istişarelerde bulunduk ve olumlu adımlar atıldı." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'yu her platformda en iyi şekilde tanıtma gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Köse, "Kardeş ülke Azerbaycan'da da güzel bir tanıtım süreci de geçirdiğimizi düşünüyorum. Burada her fırsatta ikili temaslarda da bulunduk." ifadesini kullandı.