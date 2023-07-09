Sağanak nedeniyle Karabük-Zonguldak yolunda çökme oluştu
KARABÜK (AA) - Karabük'te sağanağın ardından çökme oluşan Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kara yolunun Kabaklı mevkisinde, sel nedeniyle çökme meydana geldiği belirtildi.
Kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, ivedilikle bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalara başladığı kaydedildi.
Çökme nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, taşkını cep telefonlarıyla görüntüledi.