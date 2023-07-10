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        Karabük Valisi Gürel ve milletvekilleri, selden zarar gören alanlarda inceleme yaptı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 13:35
        Karabük Valisi Gürel ve milletvekilleri, selden zarar gören alanlarda inceleme yaptı

        KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile protokol üyeleri, Eskipazar ilçesinde selden zarar gören alanlarda inceleme gerçekleştirdi.

        İlçeye bağlı Sofular ve Köyceğiz köylerine gelen Vali Gürel ve beraberindekiler, köy muhtarlarından hasarla ilgili, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürel ve protokol üyeleri, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri, zarar gören alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

        İncelemeye, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclis üyeleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Bu arada Valilik, sağanak sonrası yaşanan su taşkınları sebebiyle Bulak Mencilis Mağarası yolunda hasar meydana geldiğini, bu nedenle mağaranın geçici süreliğine ziyaretçi girişine kapatıldığı bildirdi.

        Valilik, ayrıca Yenice ilçesinde aşırı yağışın zarar verdiği trafo ve enerji nakil hatlarındaki arızaların giderildiğini kaydetti.

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