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        Karabük'te karabuğdayın hasadına başlandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 15:43
        Karabük'te karabuğdayın hasadına başlandı

        KARABÜK (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekimi yapılan karabuğdaylar hasat edildi.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile hayata geçirilen "El Ele Doğal Ürüne Projesi"nde il genelinde 136,8 dekar alanda karabuğday ekimi yapıldı.

        Projede 1043 kilogram karabuğday tohumu, 2 bin 50 kilogram da organik gübre verilerek toplamda 13 çiftçi tarafından ilk ekim gerçekleştirildi.

        Üretimin devamlılığını sağlayabilmek adına yapılan çalışmalar ve entegrasyon sürecinin devam ettiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sürecin tamamlanması ile ilimizi karabuğday üretiminde öncü hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda karabuğday yetiştiriciliğini ilimiz üreticilerine tanıtmak ve üretimi geliştirmek üzere Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Uzman Dr. Ahmet Güneş, Konya'da kurulu Bulvar gıdadan Genel Koordinatör Kemal Akdağ, Karabük Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu, teknik personel ve üreticilerin katılımı ile merkez Belenköy'de Muhammet Özdemir arazisinde hasat etkinliği yapıldı. Eflani ilçesinde de Bostancılar köyünde Zafer Albaş arazisinde eğitim programı gerçekleştirildi."

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