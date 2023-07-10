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        Sel nedeniyle trafiğe kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı

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        Giriş: 10.07.2023 - 17:16
        Sel nedeniyle trafiğe kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı

        KARABÜK (AA) - Karabük'te sağanağın ardından heyelan ve çökmelerin yaşanması nedeniyle araç trafiğine kapatılan Karabük-Zonguldak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı.

        Sağanağın ardından yaşanan su taşkınları nedeniyle 2 noktada çökme ve 1 mevkide toprak kayması yaşanması üzerine çift yönlü ulaşıma kapatılan yolda ekiplerin çalışması devam etti.

        Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle heyelan bölgesindeki toprakları kaldırması ve çökmelerin yaşandığı yerlerde dolgu yapmasının ardından yol tek yönlü ulaşıma açıldı.

        Yolun tamamen ulaşılması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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