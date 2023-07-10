Karabük Valisi Gürel ve milletvekilleri, selden zarar gören alanlarda incelemede bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile protokol üyeleri, selden zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Merkez ilçeye bağlı Salmanlar ve Demirciler köylerine gelen Vali Gürel ve beraberindekiler, köy muhtarlarından hasarla ilgili, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürel, grup yolunun biran önce açılması için çalışmaların başlatıldığını, en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Daha sonra Pirinçlik-Sipahiler-Karaağaç köy grup yolu, Yenice ilçesindeki Satuk, Saray ve Ibrıcak köyleri ile Şeker Kanyonu bölgesinde incelemelerde bulunan heyet, vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürel ve protokol üyeleri, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekipleri, zarar gören alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Valilik, sağanak sonrası yaşanan su taşkınları sebebiyle yolunda hasar meydana gelen ve geçici süreliğine ziyaretçi girişine kapatılan Bulak Mencilis Mağarasının yarın ziyarete açılacağını bildirdi.

Valilik, ayrıca Eskipazar ilçesinde aşırı yağışın zarar verdiği trafo ve enerji nakil hatlarındaki arızaların giderildiğini kaydetti.