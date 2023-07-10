Karabük'te yapılacak 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na doğru

KARABÜK (AA) - Tarihinde ilk kez uluslararası bir salon organizasyonunun ev sahipliğini üstlenen Karabük'te 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası öncesi takımlar antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11-22 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonaya, 6 ülkeden gelen kadın ve erkek voleybol takımları idmanlarını gerçekleştirdi.

Kentte ilk gelen İtalya ve Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin ile antrenmanları izleyerek sporcularla sohbet etti.