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        Karabük'te kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 17:03
        Karabük'te kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        KARABÜK (AA) - Karabük'te kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın son katında oturan Döndü Erdoğan'ın (83) dairesinden koku geldiğini fark eden komşuları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde yaşlı kadının cansız bedeni bulundu.

        Yalnız yaşadığı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı öğrenilen Erdoğan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.

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