KARABÜK (AA) - Karabük'te İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Fuat Gürel başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü GAMER Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, il genelinde taşkının etkili olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Eskipazar Sofular köyü merkez mahallesi ve Ören köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları soncunda ulaşıma açıldığı, aşırı yağışların oluşturduğu risklerin önüne geçmek ve tahribatı gidermek için ekiplerin tüm gücüyle sahada olduğu belirtildi.