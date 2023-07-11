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        Karabük protokolü, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüştü

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 18:21
        Karabük protokolü, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüştü

        KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldiği bildirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Eskipazar, il merkezi ve Yenice ilçesinde selden etkilenen alanları inceleyen ve yetkililerden bilgiler alan Gürel, Şahin, Keskinkılıç ve Salt'ın, incelemelerde bulunmak üzere Çaycuma'ya gelen Yerlikaya ile görüşme yaptığı belirtildi.

        Görüşmede, Karabük heyeti tarafından Yerlikaya'ya, selden zarar gören alanların yeniden yapılması için gereken ödenek ve olası başka taşkınlar için alınması gereken önlemlerin aktarıldığı ifade edilen açıklamada, Yerlikaya'nın Karabük'e gelerek incelemelerde bulunacağını ve gereken yardımın yapılacağı bilgisini verdiği aktarıldı.

        Görüşmede, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş ve ilçe yöneticilerinin hazır bulunduğu kaydedildi.

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