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        Vali Gürel, selden zarar gören alanlarda incelemede bulundu

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        Giriş: 12.07.2023 - 12:13
        Vali Gürel, selden zarar gören alanlarda incelemede bulundu

        KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, selden zarar gören alanlarda inceleme yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürel, aşırı yağışlardan etkilenen Yortan beldesi ve Yenice Kayadibi köyünde inceleme gerçekleştirdi.

        Hayatın biran önce normale dönmesi için ekipler tarafından özveriyle çalışmalar sürdürüldüğünü belirten Gürel, yetkililerden bilgiler aldı.

        Ayrıca Valilik, Eskipazar ilçesine bağlı Sofular köyünde dere ıslahına yönelik taş tahkimat ve yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Bu arada İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı da Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

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