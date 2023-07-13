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        Karabük'te kaçakçılık operasyonu

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        Giriş: 13.07.2023 - 09:23
        Karabük'te kaçakçılık operasyonu

        KARABÜK (AA) - Karabük'te kaçak tütün ve makaron operasyonunda yakalanan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan aramalarda 3 sigara sarma makinası, 3 bin 500 doldurulmuş sigara, 23 bin 400 farklı markalarda boş makaron, 23 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Şüpheli B.Ü. hakkında 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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