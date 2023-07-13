Karabük'te kaçakçılık operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te kaçak tütün ve makaron operasyonunda yakalanan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan aramalarda 3 sigara sarma makinası, 3 bin 500 doldurulmuş sigara, 23 bin 400 farklı markalarda boş makaron, 23 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli B.Ü. hakkında 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.