Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde narkotik suçlarından aranan şahısların yakalanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen uygulamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranması bulunan birisi yabancı uyruklu 4 zanlı ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.