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        Karabük'te trafiği tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan sürücü salıverildi

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:34
        Karabük'te trafiği tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan sürücü salıverildi

        KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobiliyle trafikte "makas atarak" ilerlediği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.

        Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden 06 HTS 41 plakalı otomobilin trafikte "makas atarak" ilerlediği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Aracı ve kimliği tespit edilen H.A, polis ekiplerince "trafik güvenliği tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, salıverildi.

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