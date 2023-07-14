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        Karabük'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:08
        Karabük'te devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyondaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bartın istikametinden Karabük yönüne giden H.D. idaresindeki 34 FVC 251 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Babasultan Kavşağı'nda devrildi.

        Kazada sürücü H.D. ve yanındaki R.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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