Karabük'te otomobil ile cipin çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Yenimahalle Şehit Ertuğrul Mor Caddesi'nde ilerleyen E.E. idaresindeki 78 SD 990 plakalı otomobil, A.A. yönetimindeki 34 BKL 644 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan E.E. ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.E'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobildeki Y.Ö. ile cipteki G.A. da yaralı halde Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.