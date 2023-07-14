15 Temmuz şehidi Barış Efe Karabük'teki mezarı başında anıldı

KARABÜK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Karabük Valiliğince Şehit Efe'nin Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Gizem Tokur, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve protokol üyeleri, anne Nazife Efe ile şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, şehit ailesinin köydeki evini de ziyaret etti. Program kapsamında, şehitler için köy camisinde mevlit okutuldu.

- "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" resim sergisi açıldı

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" konulu resim sergisi açıldı.

Şehit Metin Arslan İlkokulu'nda düzenlenen sergisinin açılışına Vali Gürel, protokol üyeleri, 15 Temmuz şehidi Metin Arslan'ın ailesi ile şehit Barış Efe'nin ailesinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini öğrenciler ve 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle kesen Vali Gürel, 15 Temmuz kahramanlık görsellerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Ayrıca etkinlikler kapsamında Karabük Üniversitesi, Kadın ve Demokrasi Derneği ve Eğitime Destek Platformu tarafından Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" paneli düzenlendi.