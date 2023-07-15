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        11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:43
        11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

        KARABÜK (AA) - Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye Kadın Milli Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda milli takım Ukrayna'yla karşılaştı. İlk ve ikinci seti 25-21 önde tamamlayan Türkiye, üçüncü seti 25-20 kazandı.

        Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan milliler, bu skorla şampiyonadaki ikinci maçını da kazandı.

        Karşılaşmayı, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

        Günün diğer maçında Fransa Erkek Milli Takımı, Polonya'yı 3-2 yendi.

        Grup müsabakalarıyla pazartesi günü devam edecek organizasyon, 22 Temmuz'da sona erecek.

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