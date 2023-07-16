İşitme engelli milli sporcular Karabük'ün turistik yerlerini gezdi

KARABÜK (AA) - Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası kapsamında milli sporcular, Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras'ı gezdi.

Organizasyonun tatil gününde şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, Bulgaristan, Polonya ve Ukrayna'dan katılan sporcu kafileleri, şehrin güzellikleriyle buluştu.

"Orman denizi" olarak nitelendirilen manzarasıyla cezbeden Ihlamur Teras'a gelen sporcular, yöresel yemekleri tattı, macera parkında eğlendi ve yürüyüş parkurlarında spor yapma imkanı buldu.

- Spor kenti Karabük

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, 11 Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na Karabük olarak ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Organizasyonun 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı maçıyla başladığını hatırlatan Güven, "3 günlük müsabakalar sonunda bugün organizasyonumuzun tatil günüydü. Bir günlük ara verildi. Yarından itibaren müsabakalara tekrar başlanacak. Biz gelen misafirlerimize hem şehrimizin hem de bölgemizin tanıtılmasına yönelik farklı organizasyonlar da yapmayı hedeflemiştik." ifadelerini kullandı.

Güven, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundaki yetkililerle tanıtımın bugün ilk ayağını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün sporcu kafilelerimizin talep edenlerle yaklaşık 90 kişilik kafileyle Yenice ilçemizdeydik. Hem giderken ki yol güzergahını görmüş oldular hem de Yenice'deki Ihlamur Teras'ta belli bir süre geçirdiler. Gayet de memnun ayrılıklarını gördük." diye konuştu.

Yarından itibaren 3 günlük maçtan sonraki boş günde de Eskipazar'daki Hadrianopolis Antik Kenti'ne gezi düzenleneceğini belirten Coşkun Güven, şunları kaydetti:

"Tabii o bölgenin özellikle Hristiyan alemi içerisinde de farklı ve manevi bir anlamı var. Onları yaşayacaklar. Gün içerisinde müsabakası olmayan arkadaşlarımız ya da müsabakalarından sonra zaten şehir merkezini ve Safranbolu'yu ziyaret ediyorlar. Biz yine son organizasyonumuzda da Safranbolu'ya toplu bir gezi yapacağız. 'Spor kenti Karabük' olarak turizm ve kültür şehri Safranbolu'muz ile çevre ilçelerimizi de tanıtmak adına da bu organizasyonumuzu önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Yani gelen misafirlerimize sadece sporla değil kültür ve turizm turlarıyla da bunları desteklemeye çalışıyoruz."