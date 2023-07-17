İçişleri Bakanı Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin konuştu: (1)

KARABÜK (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangına neden olduğu tespit edilen iki kişiden birinin tutuklandığını belirterek, "Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir." dedi.

Karabük'te 9-10 Temmuz'da etkili yağışların ardından meydana gelen selden etkilenen Yenice ilçesine gelen Yerlikaya, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç tarafından karşılandı. Yerlikaya, inceleme yaptığı Kayadibi köyünde vatandaşlarla sohbet etti, Şeker Kanyonu'nda selin oluşturduğu zararlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Karabük Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, Gürel ve yetkililerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve bunun yanındaki beşeri dikkatsizlerin orman yangınların davetiye çıkardığını söyledi.

Bakanlık olarak, dün Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan yangınların, sebeplerini ortaya çıkarmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlatan Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisinin trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Hatay Belen'de bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanların yakılmasından dolayı çıkan yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını anımsatarak, bu kişilerden birinin tutuklandığını, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

- Çanakkale'deki yangın

Mersin Gülnar'da köy içerisindeki bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangının kazaen de olsa maalesef orman yangını çıkardığını aktaran Yerlikaya, "Bugün yine Çanakkale'deki yangın sönmesi noktasında bizi hayli ümitlendirmişti. Fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı." şeklinde konuştu.

Tüm yetkililerin sahada olduğunu, tüm kurum ve kuruluşların ekiplerinin yangınları söndürmek için gayret gösterdiğini ifade eden Yerlikaya, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı'da aktif orman yangınlarının bulunduğunu, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yangınları söndürmek noktasında gayret gösterdiğini kaydetti.

(Sürecek)