KARABÜK (AA) - Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın altıncı gününde Türkiye Erkek Milli Takımı, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda milli takım, Polonya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, ilk seti 25-20 ve ikinci seti 25-15 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de rakibine 29-27 üstünlük sağlayan milli takım, maçı 3-0 kazandı.

Şampiyona kapsamında oynadığı beşinci maçını da kazanan ve grubunu lider tamamlayan Türkiye, 20 Temmuz Perşembe günü Fransa ile yarı finalde karşılaşacak.

Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kurum müdürleri ile sporseverler izledi.

Günün diğer grup müsabakasında Ukrayna Erkek Milli Takımı, Fransa'yı 3-0 yendi.

- "İnşallah finale kalacağız"

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı gazetecilere, 6 maçta 5 galibiyet alarak grubu lider bitirdiklerini hatırlattı.

Fransa ile yarı finalde karşılaşacaklarını belirten Çarkçı, "Finale kalma yolunda en önemli maç. Bugün biraz heyecan yaptık. Seyirci de heyecanlandı. Aslında güzel bir şey oldu. Maçın skoru 3-0 ama biraz sallandık. Bana göre takım bugün galip geldi ama en kötü topunu oynadı. Bir gün ara var, dinleneceğiz. 20 Temmuz'da yarı final oynayacağız. İnşallah finale kalacağız." diye konuştu.

Türkiye-Fransa ve Ukrayna-İtalya yarı final müsabakalarıyla 20 Temmuz Perşembe günü devam edecek organizasyon, 22 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.