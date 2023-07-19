Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, büyük salonda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Osman Sak, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, ilçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Gürel, "kentte bu yıl ulaştırmada 21, eğitimde 51, kültür-turizmde 13, tarımda 72, enerjide 4, sağlıkta 5, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 13 olmak üzere toplamda 179 proje ve iş yürütüldüğünü belirterek, bunların toplam proje bedelinin 11 milyar 517 milyon 797 bin lira olduğunu kaydetti.

Bu projelere önceki yıllarda 3 milyar 369 milyon 522 bin lira harcama yapıldığını anımsatan Gürel, "Dönem sonu itibarıyla da 610 milyon 833 bin lira harcama yapılmıştır. Projelerin 2023 yılı ödenekleri 1 milyar 443 milyon 451 bin liradır." ifadesini kullandı.

Yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri de 2022'de başlanan ve yapımı süren projeler ile bu yıl planlanan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

- Eskipazar OSB'nin altyapı inşaatı için protokol yapıldı

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı ihalesini kazanan yüklenici firmayla protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleştirilen imza törenine, Vali ve Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gürel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Çapraz ile ihaleyi kazanan NSB İnşaat yetkilisi Naim Süleyman Bucak ve Eskipazar OSB Müdürü Emin Demir katıldı.

Vali Gürel, Karabük'ün sanayi yatırımları arasında önemli yere sahip olan Eskipazar OSB'de gelişmelerin büyük hızla devam ettiğini belirtti.

Altyapı ihalesini alan firmayla yapım sözleşmesini imzaladıklarını bildiren Gürel, "Çalışmalar çok kısa süre içinde başlamış olacak. Altyapının hazırlanmasının ardından çok yakın zamanda OSB alanında fabrikaların yükseldiğini görmüş olacağız." ifadesini kullandı.

- Vali Gürel halk günü toplantısında vatandaşlarla buluştu

Karabük'te halk günü toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşlarla toplantıda tek tek görüşen Gürel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşların müdürlerine talimat verdi.

Her hafta düzenli yapılan halk günü toplantısına katılmak isteyenlerin çarşamba günleri saat 09.00'da Valilik Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.