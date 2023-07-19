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        Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:46
        Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

        KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişi, bakıcısı tarafından evinde ölü bulundu.

        100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Şerife Eroğlu (70), bakıcısından market alışverişi yapmasını istedi. Alışverişin ardından eve gelen bakıcı, Eroğlu'nun hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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