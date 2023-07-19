İşitme engelli milli sporcular Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdi

KARABÜK (AA) - Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası kapsamında milli sporcular, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdi.

Organizasyonun tatil gününde şampiyonaya İtalya, Fransa ve Bulgaristan'dan katılan sporcu kafileleri, şehrin güzellikleriyle buluştu.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kente gelen sporcular, Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'tan bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezindeki Sarı Kale'ye gelen kafile, burada ilçenin yöresel yemeklerini tattı.

- "Hedeflerimizden birisi de şehrimizin spor turizmine de katkı sağlamaktı"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, AA muhabirine, şampiyonanın boş günlerini şehrin tanıtımına ayırdıklarını söyledi.

İlin kültürel ve doğal güzelliklerini gelen sporcu kafilelerine gösterdiklerini belirten Ersöz, "Buraya 100'ün üzerinde sporcu kafilesiyle geldik. Hadrianopolis Antik Kenti'ni görmek isteyen oldukça fazla sporcu oldu. Çok mutlu olduk. Hedeflerimizden birisi de şehrimizin spor turizmine de katkı sağlamaktı. Cuma günü de Safranbolu'yu gezeceğiz." dedi.

Kazı Başkanı Çelikbaş da milli takımları antik kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Sporculara antik kentin kazı alanlarını gezdirdiklerini anlatan Çelikbaş, oyuncuların gezi sırasında çok ilgili olduklarını ve faklı bir deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de şampiyonanın bölgenin tanıtımı için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Organizasyon kapsamında yarın yarı final maçlarının oynanacağını hatırlatan Güven, "Hem erkek hem de kadın milli takımlarımız yarı finale grup lideri olarak çıktı. Gönlümüz final oynayıp şampiyon olmak ister." diye konuştu.