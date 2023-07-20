Türkiye spor organizasyonlarına ev sahipliğinde tecrübesiyle öne çıkıyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye'nin spor organizasyonlarına ev sahipliğinde tecrübeli bir ülke olduğunu söyledi.

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nı izlemek için Karabük'e gelen Stavrakakis, AA muhabirine, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin kendileriyle görüşerek taleplerini iletmesi üzerine, organizasyonun kentte yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Karabük'ün "spor şehri" olduğunu belirten Stavrakakis, "Konaklama, spor tesisleri, yeme içme ve ulaşım imkanları çok iyi. Buradaki tüm çalışan ve gönüllüler cansiperane hizmet veriyor. Pozitif enerji de veriyorlar. Hepsi güler yüzlü. Çok teşekkür ediyorum. Organizasyon gayet güzel gidiyor." dedi.

Stavrakakis, gelecek yıl Türkiye'de Avrupa İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası'nın düzenleneceğini ancak organizasyonun yapılacağı şehrin henüz kararlaştırılmadığını dile getirerek, federasyonla görüşerek şampiyonanın Karabük'te yapılabileceğini ifade etti.

- "Türkiye organizasyonlar açısından her zaman taşın altına elini koyan bir ülke"

Türkiye'nin önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığına değinen Stavrakakis, şöyle devam etti:

"Türkiye sportif anlamda gelişime devam eden ve birçok branşta da ev sahipliği konusunda tecrübeli bir ülke. Türkiye'de son dönemde voleybol branşına verilen önem de çok fazla. Dolayısıyla bu noktada Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunu tebrik ediyorum. Federasyon, organizasyonların Türkiye'de yapılması adına çok önemli destekler sağlıyor. Ev sahipliği noktasında Türkiye çok başarılı bir ülke."

Samsun'da 2017 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Stavrakakis, bunun dünyanın en büyük üçüncü organizasyonu olduğunu kaydetti.

Stavrakakis, Türkiye'nin 2024'te 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapacağını belirterek, "Açık konuşmak gerekirse bununla gurur duyuyorum. Türkiye organizasyonlar açısından her zaman taşın altına elini koyan bir ülke. Türk halkını seviyoruz." ifadelerini kullandı.

EDSO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Pişkin de bir Türk olarak yönetime seçilmekten gurur duyduğunu aktardı.

Organizasyonun Karabük'te gerçekleştirilmesinden mutlu olduğunu belirten Pişkin, maçlara ilginin çok iyi olduğunu ve başka organizasyonların da Karabük'te yapılabileceğini dile getirdi.