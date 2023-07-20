Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:02
        11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

        KARABÜK (AA) - Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Fransa'yı 3-0 mağlup eden Türkiye Erkek Milli Takımı, finale yükseldi.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelen Türkiye, ilk seti 25-18 ve ikinci seti 25-21 kazandı Üçüncü sette de rakibine 27-25 üstünlük sağlayan milli takım, 3-0'lık skorla adını finale yazdırdı.

        Milliler, bugün oynanacak İtalya-Ukrayna maçının galibiyle 22 Temmuz Cumartesi final maçına çıkacak.

        - "Şampiyonluğa hazırız"

        İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı 3-0 kazanmayı bildiklerini söyledi.

        Seyirciye güzel maç izlettiklerini belirten Çarkçı, "Saat 16.00'da kadınların maçı var. Herkesi maça davet ediyorum. Bizim için çok önemli. İnşallah o maçı da kazanarak, her iki takımda da finali görüp şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluğa hazırız. Cumartesi günü final oynayacağız. Tüm Karabük halkını maça davet ediyorum." dedi.

        Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyonun yönetim kurulu üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı
        İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı
        Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda milli takımdan iki galibiyet
        Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda milli takımdan iki galibiyet
        Üst geçidin altında bebeğini doğurup poşete bıraktı; bebek öldü, anne gözaltında
        Üst geçidin altında bebeğini doğurup poşete bıraktı; bebek öldü, anne gözaltında
        KARABÜK'TE, ÜST GEÇİDİN ALTINDA POŞETE SARILI BEBEK CESEDİ BULUNDU
        KARABÜK'TE, ÜST GEÇİDİN ALTINDA POŞETE SARILI BEBEK CESEDİ BULUNDU
        Karabük'te, üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu
        Karabük'te, üst geçidin altında poşete sarılı bebek cesedi bulundu
        Fabrika girişinde drifte 20 bin TL ceza
        Fabrika girişinde drifte 20 bin TL ceza