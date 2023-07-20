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        11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:18
        11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

        KARABÜK (AA) - Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası yarı final maçında İtalya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye Kadın Milli Takımı, finale yükseldi.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelen Türkiye, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-18 kazandı.

        Üçüncü sette de rakibine 26-24 üstünlük sağlayan milli takım, 3-0'lık skorla adını finale yazdırdı.

        Galibiyeti kutlayan milliler, bugün yapılacak Ukrayna-Polonya maçının galibiyle 22 Temmuz Cumartesi final maçına çıkacak.

        - "Bu takım erkeklerde ve kadınlarda kupayı hak ediyor"

        İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım Başantrenörü Fuat Dokgöz, maçın ardından gazetecilere, iyi oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Erkek milli takımının ardından kendilerinin de finale çıktığını belirten Dokgöz, "Bizim rakibimiz Ukrayna-Polonya maçının galibi olacak. Bu takım erkeklerde ve kadınlarda kupayı hak ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyonun yönetim kurulu üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

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