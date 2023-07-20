11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası
KARABÜK (AA) - Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçları tamamlandı.
Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelen Türkiye Erkek Milli Takımı, 3-0'lık skorla adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final maçında ise Ukrayna İtalya'yı 3-0 yendi.
Milliler, Ukrayna ile 22 Temmuz Cumartesi saat 16.00'da final maçına çıkacak.
Fransa ile İtalya'da aynı gün saat 12.00'de üçüncülük maçı yapacak.
- Türkiye Kadın Milli Takımı finalde Ukrayna ile karşılaşacak
Kadınlar yarı final maçında İtalya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye Kadın Milli Takımı da finale yükseldi.
Polonya'yı 3-0 yenen Ukrayna'da adını finale yazdırdı.
Milliler, Ukrayna ile 22 Temmuz Cumartesi saat 14.00'da final maçı oynayacak.
İtalya ile Polonya'da aynı gün saat 10.00'de üçüncülük maçı yapacak.