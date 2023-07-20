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        11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 20:09
        11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası

        KARABÜK (AA) - Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçları tamamlandı.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun yarı finalinde Fransa ile karşı karşıya gelen Türkiye Erkek Milli Takımı, 3-0'lık skorla adını finale yazdırdı.

        Diğer yarı final maçında ise Ukrayna İtalya'yı 3-0 yendi.

        Milliler, Ukrayna ile 22 Temmuz Cumartesi saat 16.00'da final maçına çıkacak.

        Fransa ile İtalya'da aynı gün saat 12.00'de üçüncülük maçı yapacak.

        - Türkiye Kadın Milli Takımı finalde Ukrayna ile karşılaşacak

        Kadınlar yarı final maçında İtalya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye Kadın Milli Takımı da finale yükseldi.

        Polonya'yı 3-0 yenen Ukrayna'da adını finale yazdırdı.

        Milliler, Ukrayna ile 22 Temmuz Cumartesi saat 14.00'da final maçı oynayacak.

        İtalya ile Polonya'da aynı gün saat 10.00'de üçüncülük maçı yapacak.

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