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        Karabük'ten kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:54
        Karabük'ten kısa kısa

        KARABÜK (AA) - Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Gürel'in yanı sıra Eskipazar OSB yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, TSO Başkanı Fatih Çapraz, Hasan Yıldırım, Adnan Çebi ve Eskipazar OSB Bölge Müdürü Emin Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, altyapı çalışmaları ve gündem maddeleri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

        - Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri anıldı

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 495 Kıbrıs şehidi için anma programı düzenlendi.

        Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanlığı tarafından Karabük Polisevi'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına, Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Ordu, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Karabük Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Pehlivan Baylan, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı ve dernek üyeleri katıldı.

        Programda, Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Aşure ikramının ardından program sona erdi.

        - Toprak Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

        İldeki verimli toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin verimli kullanılması ve toprağın planlı kullanımının sağlanması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen İl Toprak Koruma Kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Gürel ile kurul üyelerinin katıldığı toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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