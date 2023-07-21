İşitme engelli milli voleybolcular Safranbolu'yu gezdi

KARABÜK (AA) - Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası kapsamında milli sporcular, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesini gezdi.

Organizasyonun tatil gününde şampiyonaya İtalya, Fransa, Bulgaristan, Polonya ve Ukrayna'dan katılan sporcu kafileleri, şehrin tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı buldu.

İlk olarak Hıdırlık Tepesi'ne gelen sporculara, çay ve Safranbolu kıtırı ikram edildi, ilçenin tarihi anlatıldı.

Daha sonra Tarihi Çarşı'yı gezen sporcular, Safranbolu lokumunun tadına baktı, fotoğraf çekildi.

- "Ülke tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, gazetecilere, konuklarını Karabük'te en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Karabük'ün tarihi ver kültürel güzelliklerini sporculara gösterdiklerini belirten Vural, "Ülke tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz. Safranbolu'ya gelen yabancı konuklarımıza ülkemizin güzelliklerini gösteriyoruz. Karabük'ün her yeri güzel." dedi.

Vural, şampiyonanın Karabük'te düzenlenen ilk uluslararası salon organizasyonu olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra yapılacak organizasyonların önünü açan bir şampiyona oldu. Buradan Karabük'ün tanıtımına katkı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Fransa Milli Takım oyuncusu Maxime Petit de Safranbolu'yu çok beğendiklerini dile getirdi.