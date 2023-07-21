Karabük'te protokol üyeleri lavanta hasadı yaptı

KARABÜK (AA) - Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile protokol üyeleri lavanta hasadına katıldı.

Safranbolu ilçesine bağlı Gayza köyündeki "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi"nde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri, tarlayı ve hizmet binasını gezdi, distilasyon tesisinden lavanta yağı alımı işlemini izledi, yetkililerden bilgi aldı ve lavanta hasadı yaptı.

Burada konuşan Gürel, bahçenin büyük bir emekle oluşturulduğunu söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milletvekili Şahin de Karabük merkez ve ilçelerinde tarımsal faaliyetleri yeni projelerle geliştirebileceklerini belirtti.

Milletvekili Keskinkılıç da tüm ilçelerin iklim şartlarına uygun tarım yapılması gerektiğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ise özellikler Eflani ve Eskipazar ilçelerindeki bitkisel üretim alanlarında son yıllarda olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.