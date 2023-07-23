Milli sporcular Murat Arslanoğlu ve Ebru Çam Karabük'te dünyaevine girdi

KARABÜK (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü'nün oyuncuları Murat Arslanoğlu ve Ebru Çam, Karabük'te evlendi.

Milli basketbolcular Arslanoğlu (44) ve Çam (27), 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir nikah salonunda gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi.

Düğün merasimine katılan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve 27. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, evlilik cüzdanını geline verdi.

Arslanoğlu, AA muhabirine, çok mutlu olduklarını söyledi.

Kardemir Karabükspor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın 8 yıl kaptanlığını yaptığını belirten Arslanoğlu, "Takım kapandıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynadım. En son Gaziantepspor'daydım. Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Süper Lig'e çıkınca ve Ebru ile evlilik durumumuz olunca buraya transfer oldum. İnşallah beraber kulübü eski günlerine geri getireceğiz." dedi.

Çam da kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, takım arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.