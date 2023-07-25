Karabük'te evin bahçesine giren yaban domuzu güvenlik kamerasında
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evin bahçe kapısını kırarak içeri giren yaban domuzu, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Menderes Mahallesi'nde oturan Rahime Elieyioğlu ve ailesi, 9 Temmuz'da evlerinin bahçe kapısının kırık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi.
Aile kayıtlarda, bahçe kapısını kırıp içeriye girdikten sonra yiyecek arayan yaban domuzunu gördü.
Görüntülerde, bahçede bir süre dolaşan yaban domuzunun daha sonra dışarı çıkarak uzaklaşması yer alıyor.