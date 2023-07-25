Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Karabük'te evin bahçesine giren yaban domuzu güvenlik kamerasında

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 09:19
        Karabük'te evin bahçesine giren yaban domuzu güvenlik kamerasında

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evin bahçe kapısını kırarak içeri giren yaban domuzu, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkeze bağlı Menderes Mahallesi'nde oturan Rahime Elieyioğlu ve ailesi, 9 Temmuz'da evlerinin bahçe kapısının kırık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi.

        Aile kayıtlarda, bahçe kapısını kırıp içeriye girdikten sonra yiyecek arayan yaban domuzunu gördü.

        Görüntülerde, bahçede bir süre dolaşan yaban domuzunun daha sonra dışarı çıkarak uzaklaşması yer alıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!

        Benzer Haberler

        Karabük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        Karabük'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Karabük Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, ziyaretlerde bulundu
        Karabük'te yaralı ebabil tedaviye alındı
        Karabük'te yaralı ebabil tedaviye alındı
        Milli sporcular Murat Arslanoğlu ve Ebru Çam Karabük'te dünyaevine girdi
        Milli sporcular Murat Arslanoğlu ve Ebru Çam Karabük'te dünyaevine girdi
        Osman Çarkçı: Bu takımın 3 olimpiyat, 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu var
        Osman Çarkçı: Bu takımın 3 olimpiyat, 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu var
        Safranbolu'da kahve kolonyası üretildi
        Safranbolu'da kahve kolonyası üretildi