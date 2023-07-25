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        Samsun'da oğlunu kurtarmak isterken boğulan baba Karabük'te defnedildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:34
        Samsun'da oğlunu kurtarmak isterken boğulan baba Karabük'te defnedildi

        KARABÜK (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına düşen oğlunu kurtarmak isterken boğulan babanın cenazesi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

        Bafra Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Hasan Durmuş'un (41) cenazesi, ilçeye bağlı Tayyip köyü Örencik Mahallesi'ne getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Durmuş'un cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.

        Aktekke Mahallesi Doğan Kaya yolu kenarında 23 Temmuz'da piknik yaptıkları sırada su kanalına düşen 13 yaşındaki oğlu Bilal Esat Durmuş'u kurtarmak isterken akıntıya kapılan ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hasan Durmuş, tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Bölgede hayvan otlatan Muhammed Demir tarafından kanaldan çıkarılan Bilal Esat Durmuş ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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