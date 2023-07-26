Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde'de seyreden S.Ö. idaresindeki 34 BOD 404 plakalı otomobil, S.D. yönetimindeki 78 ABF 849 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.