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        Karabük'ün yerel ürünleri ekoturizmle tanıtılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:22
        Karabük'ün yerel ürünleri ekoturizmle tanıtılacak

        KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayata geçirilen projeyle ilde yetişen başta ıtri ve tıbbi bitkiler ile yerel çeşitlerin tanıtımı, ekoturizm yoluyla yapılacak.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasının ortak, Valilik, Karabük Üniversitesi ile Safranova şirketinin iştirakçi olarak yer aldığı "Markalaşma Yolunda Safran Projesi" uygulanmaya başlandı.

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi (SOGEP) kapsamında hazırlanan ve "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi"nde hayata geçirilecek projeye 3 milyon lira hibe verildi.

        Projeyle yerel ürünlerin kültür turizmi için kente gelen ziyaretçilere ekoturizm yoluyla tanıtılması hedefleniyor.

        - "Proje Safranbolu ve Karabük için güzel bir kazanım"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, yaklaşık 2 hafta önce imzalanan projenin, ekoturizm kavramını Safranbolu'ya ve Karabük'e taşıyacak farklı bir çalışmanın başlangıcı olacağını söyledi.

        Ayvalık, projeyi Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'nde hayata geçireceklerini belirterek, "Eğitim ve istihdama dayalı bir proje. Proje kapsamında 3 atölye kuruyoruz. Bunlardan en göze çarpanı gastronomi atölyesi olacak. Burada ürettiğimiz başta safran olmak üzere yerel ürünlerimizi, yerel yemeklerimizi tanıtacağız. Gastronomi atölyemize gelen ziyaretçilerimiz, çeşitli workshoplarla hem hoş vakit geçirecek hem de çeşitli ürünleri ekecek." diye konuştu.

        Proje kapsamında alana endüstriyel mutfak kurmayı da planladıklarını dile getiren Ayvalık, "Bunun içerisinde de bir sunum alanının olmasını amaçlıyoruz. Yine buraya aynı alana bir eğitim atölyesi kuruyoruz. Bu eğitim atölyesinin içerisinde bir çocuk eğitim atölyesi olacak, bir de yetişkinlere yönelik el sanatları atölyesini içerisinde barındıracak. Buraya tek kampüs alanı içerisinde 3 ayrı bölüm yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Ayvalık, tarım atölyesi de oluşturulacağını aktararak, şöyle devam etti:

        "30 metrekarelik bir cam sera yapacağız. Bu cam serada tamamıyla topraktan bağımsız olarak tezgahlar kuracağız. Burada lavanta ve diğer ıtri ve tıbbi bitkilerin köklendirilmesi amaçlı workshoplarımız olacak. Aynı zamanda kolay köklenebilen sukulent ve sardunya gibi farklı türleri de oradaki eğitim alanlarımızda, ziyaretçilerimize hem göstereceğiz hem de onlara satın almalarını sağlayabileceğimiz güzel bir sistemi kurmuş olacağız. Bölgede yetişen başta ıtri ve tıbbi bitkiler ile yerel çeşitleri, kültür turizmi için ilimize gelen ziyaretçilere ekoturizm yoluyla tanıtmak istiyoruz."

        Projenin bölge için bir kazanım olduğunu vurgulayan Ayvalık, önlerinde 18 aylık bir süreç olduğunu ancak çalışmaların safran hasadının yapıldığı sonbahara yetiştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        Vali Fuat Gürel de projeyle safran rekoltesinin artırılması, modern olarak üretilmesi, satışa sunulması ve gastronomi alanında kullanımının artırılmasının hedeflendiğini belirterek, bu anlamda projeyi çok önemsediklerini kaydetti.

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