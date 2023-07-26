Karabük İdmanyurdu yeni sezonda isim sponsorluğu için sözleşme imzaladı
KARABÜK (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karabük İdmanyurdu'nun, yeni sezonda isim sponsorluğu için Gün Medya Grup (GMG) ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Kulüp Başkanı Adem Aydım, yaptığı açıklamada, GMG Onursal Başkanı Cengiz Aygün'e destekleri için teşekkür ederek, sponsorluk anlaşmasının camiaya hayırlı olmasını diledi.
Öte yandan, takımın 1. etap kamp çalışmaları kapsamında Safranbolu Stadı'nda sabah antrenmanı yaparak sezon hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.